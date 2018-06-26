Cumhur reisini sokakta kutladı Seçimlerden galip çıkan AK Partililer, sonuçların netleşmesinin ardından kutlama için sokaklara döküldü. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ege’nin bütün şehirlerinde sabaha kadar zafer turları atıldı

Giriş Tarihi: 26.6.2018