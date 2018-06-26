Cumhur reisini sokakta kutladı

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nden galip çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İfttifakı'nı destekleyen AK Partili ve MHP'li vatandaşlar, tüm Türkiye'de olduğu gibi Ege Bölgesi'nde de sokaklara döküldü. Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte İzmir'de, AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlamalar başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle vatandaşlar "Başkan Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Ellerindeki AK parti ve Erdoğan'ın bayraklarını tutan partililer zaferi coşkuyla kutladı. Seçim sonuçlarını il başkanlığı önünde kurulan büyük ekranlardan takip eden partililer, sonuçlar netleştikçe alanı doldurdu. İl binasının çevresindeki yol ve caddelerde de trafik durma noktasına geldi. AK Partililerin, il binası önünde yaptığı kutlamalarına MHP'liler de katıldı. İl binasının önünün tamamen dolmasının ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengü, milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve adaylar Emre Cemil Ayvalı ve Gözde Keskin ile birlikte balkona çıkarak vatandaşları selamladı. YÜZYILIN SEÇIMIYDI
Zafer konuşması yapan İl Başkanı Şengül, "Ülkemiz için, İzmirimiz için, tüm İslam alemi için seçim sonuçları hayırlı olsun. Biz sonuna kadar halkımıza güvendik. Biz biliyorduk ki bu seçim 5 yıllık bir seçim değil, gelecek yüzyılın seçimiydi. Halkımız 'Reis' dedi, 'özgürlük' dedi, 'demokrasi' dedi. Halkımız artık Türkiye'nin emir alan ülke bir olmasını istemiyordu. Kendi kararlarını alan, memleketi adına doğru kararları alan, dik duran bir lider istiyordu. O liderini buldu, liderinin arkasında durdu. Bu seçim de bunu gösterdi. Artık hedefimiz yerel seçimlerde İzmirlinin gönlünü kazanmak, İzmir'e partimizin bayrağını dikmek. Hemen 15 gün sonra sahaya inerek çalışmalarımıza başlayacağız" dedi. Konuşmanın ardından AK Parti İl Binası'nda havai fişekler patlatılırken, partililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazılan şarkıları çalıp, söyledi. GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Adaylık süreci boyunca gece gündüz demeden tüm ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Cemal Bekle, AK Parti İzmir Milletvekili olarak TBMM'de yerini aldı. Sandıkların açılmasının ardından eşi Ayşe Bekle ve ekibi ile soluğu Tepecik'te alan Vekil Bekle, mahallede AK
Parti ve Türk bayraklarıyla, davul zurna eşliğinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, Tepecik'te vatandaşlar sokağa dökülerek, kutlamalara başladı. Mahalleli, Cemal Bekle'yi Meclis'e gönderecek olmanın sevincini doyasıya yaşadı. İlk mahalle ziyaretini Tepecik'e yapan Cemal Bekle'yi karşısında gören vatandaşlardan bazıları Bekle'ye sarılarak sevinç gözyaşları döktü. EKONOMI KALKINACAK
Seçim sonuçlarından memnun olan Soner Akbulut, "Rabbim seçim sonuçlarını devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu etsin inşallah. Ülkemizin ilk başkanlık sistemine geçişi. Rabbim utandırmasın. Cümlemiz için hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Bunca zamandır Türkiye üzerinde oynanan oyunlara karşı dik duruşumuzun tüm meyvelerini toplamış bulunmaktayız. Allah'ım tamamına erdirsin inşallah" diye konuştu. Derya Demirden isimli vatandaş ise, "Seçim sonuçlarının ekonomimizi, kalkınmamızı daha güçlü ve hızlı bir şekilde daha da ilerletebileceğine inanıyorum. Tek millet, tek devlet diyoruz. Her zaman için yolumuz açık olsun. Ülke ekonomisi için çok mutlu olduk. Bundan sonraki süreçte daha da güçleneceğimize ve güzel günler göreceğimize inanıyorum" dedi. Vatandaşlardan birinin kepçe ile kutlamalara katılması görenleri şaşırttı. ZEYBEK OYNADILAR
Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından AK Parti Denizli
İl Başkanlığı tarafından, Delikliçınar Meydanı'nda kutlama yapıldı. Partililer, ellerinde Türk bayrağı ve parti bayrakları taşıdı. Meydandaki platforma çıkan, AK Parti Milletvekili Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ile Nilgün Ök ve seçilemeyen adaylar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Ak Parti İl Başkanı Necip Filiz, konuşma yaptı. Ardından milletvekilleri ile Başkan Zolan, zaferi zeybek oynayarak kutladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci meydana görüntülü bağlanıp, partilileri kutladı. KAFAOĞLU TEBRIK ETTI
Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra AK Parti Balıkesir
İl binası önünde toplanan yüzlerce vatandaş davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye AK Partili Başkanı Zekai Kafaoğlu, beraberinde milletvekilleriyle birlikte coşkuyla karşılandı. Başkan Kafaoğlu, İl Başkanı Hasan Demiraslan'ı da tebrik etti. Kutlamalar daha sonra Milli İrade Meydanı'nda devam etti. KONVOY OLUŞTURULDU
Manisa'da ise vatandaşlar AK Parti ve Türk bayrakları ile sokaklara çıktı, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık, rabia ve bozkurt işaretleri yaptı. Partililer, ellerinde Recep Tayyip Erdoğan ve 'Kutlu yürüyüşe devam' yazılı pankartlar taşıdı.