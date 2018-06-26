Göktaşı umut kapısı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Meteor Takip Sistemleri Projesi Yürütücüsü Doç. Dr. Ozan Ünsalan, 2015 yılında Bingöl'ün Sarıçiçek Köyü'ne düşen meteoritlerden sonra araziye çıkarak göktaşı arayan vatandaşların sayısında artış olduğunu belirterek, bu işin insanlar için bir "umut kapısı" haline geldiğini söyledi. Ünsalan, "2015 yılından itibaren vatandaşımız örnekleri toplayıp koleksiyonerlere satarak küçümsenmeyecek maddi gelir elde etti, evaraba alabildi. Bu durum diğer insanların da dikkatini çekti. Bingöl'den sonra gelen maillerin sayısı bine ulaştı. Bu rakam giderek artıyor. Vatandaşlarımız göktaşı olduğunu düşündükleri numunelerin fotoğraflarını gönderiyor. Her mıknatıs tutan taş, göktaşı değildir. Analiz yapan kurum, 'içerisinde şu elementler, bu mineraller var' diyebilir fakat 'göktaşıdır' diyemez. Bunun için bu konuda yetkin olmaları gerekir" dedi.