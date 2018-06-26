Göztepe transferde şova hazırlanıyor

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Toto Süper Lig'de Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil edip Alanyaspor'dan sağ bek Gassama ve Fransa'nın Caen takımından stoper Damien Da Silva'yla el sıkışan Göztepe, Bursasporlu Barış Yardımcı ile Başakşehirli İrfan Can'a kanca attı. Sağ bekte görev yapan Barış'ı Bursaspor'dan istediği öğrenilen sarı-kırmızılıların yeşil-beyazlı yönetimden olumlu yanıt aldığı vurgulandı. Bursa medyasında çıkan haberlerde Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın, "Göztepe Barış'ı bizden resmen istedi" ifadeleri yer aldı. İki sağ beki Sabri ve Tanju'yla vedalaşan İzmir
ekibinin defansın sağını Gassama-Barış ikilisiyle doldurmayı planladığı kaydedildi.