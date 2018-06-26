İş dünyası memnun

Türkiye, 24 Haziran'da sandıkta son sözü söyledi. Milletin iradesi bir kez daha galip geldi. Sandıktan Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili seçiminde ise Cumhur İttifakı, birinci çıktı. İzmir
'deki ekonomi temsilcileri, 24 Haziran Cumhurbaşkalığıı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne olan yüksek katılım ve sandıktan çıkan sonuçtan memnun oldu. HEYECANLANDIK
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: İlk olarak Türk milletini köklü demokrasi geleneğini bir kez daha gösterdikleri için kutluyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis ile iş birliği içinde hareket edeceğini ve yeni dönemde Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomiden biri haline geleceğini vurgulaması olumlu bir gelişme. Başkan Erdoğan'ın Meclis'te çoğunluğu sağlayacak AK Parti ve MHP ile uyum içinde olması da yatırımların önündeki engellerin hızla kaldırılması ve ekonominin büyümesi adına olumlu sonuçlar doğuracaktır. Seçim sonuçlarının istikrar ve güven arayan yabancı piyasaların ülkemize döviz girişini arttırmasına böylelikle kurların normal seviyeye inmesini sağlayacağına, ekonominin yeniden ivme kazanmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Halk istikrardan yana oy vererek değişim için gereken mesajları vermiştir. YABANCI SERMAYE BEKLIYORUZ
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar: 2023 hedeflerine ulaşabilmek için bu tedbirlerin acilen uygulamaya geçirileceğini biliyoruz. Ülkemiz için hayırlısı olsun. Dolar'ın 4.77'lerden bugün (dün) sabah saatleri itibariyle 4.60'lara indi. Atılacak olan adımlara göre dolar da kendine bir yol bulacak. Yurtdışındaki yabancı sermayenin de ülkeye eskiden olduğu gibi gelmesinin hızlanacağını umuyoruz. BIRLIKTE ADIM ATACAĞIZ
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli: Seçmen tercihleri Türkiye'de farklı renklerin ortak bir ülküyle gelecek hedeflerine yürümeyi başarmanın tablosunu ortaya koymuştur. Bugün artık yapılması gereken Türkiye'nin büyük hedefleri için hep birlikte büyük adımlar atılmasının önünü açmaktır. Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'nin gerçekten dünyada hak ettiği yeri alabilmesini sağlamak için demokratik standartlarımızı yükseltmekten, ekonomide büyük reformlara girişmeye kadar devasa adımları bir duygudaşlık tesis ederek birlikte atmak zorundayız. İSTIKRAR ONAYI
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü: 24 Haziran'da istikrar, demokrasi ve refah beklentisi kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Başkan' seçilmesiyle Türkiye'de yeni bir dönemin başladı. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci öncesi ülkemizde oluşturulan gerginlik, dayatma ve kriz ortamı, halkın iradesi ile 24 Haziran günü son buldu. Seçim sonucunda halkımız, AK Parti'nin geçmiş dönem politikalarına, ekonomik performansına ve sağladığı istikrara onay vermiştir. Seçim sonuçlarının bu şekilde gerçekleşmesinin ana faktörleri; halkın istikrar ve kalkınmanın devamını istemesi, kamu hizmetleriyle sosyal politikalardan memnuniyeti, güçlü bir tek parti hükümeti modeli isteğidir. Halkın ortak mesajı, istikrar ve güven ortamının devamı, halka dönük hizmetlerin artırılarak sürdürülmesi, ekonomik politikaları, demokratikleşme ve özgürlükleri genişletme, güvenlik ve dış politika meselelerinin ortak zeminde buluşarak yürütülmesidir. DEMOKRASI ŞÖLENI
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk: 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlerin yüzde 90'a yaklaşan rekor katılım oranıyla adeta bir demokrasi şölenine dönüştü. Seçimin asıl kazananının Türk insanının demokrasiye duyduğu inanç oldu. Küresel ekonomik dalgalanma ve bölgemizdeki sıcak gelişmeler dikkate alınarak, Türkiyemizin ana gündemi güçlü ekonomi olmalıdır. Sanayide, ihracatta, istihdamda, lojistikte doğru adımlar atıp yeni bir kalkınma hikayesi yazmalıyız. Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik iştahını artıracak düzenlemeleri bir an evvel yapmalıyız. Güçlü başkanlık sisteminin de getireceği avantajla ülkemiz ekonomide ve dış politikada sağlam bir rotada 2023 hedeflerine süratle ilerlemeye devam edecek" dedi. İSTIKRAR SÜRECEK
Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat: Yeni sistemin getireceği güçle, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarı sürecektir. Halk sandığa gitti ve istikrara onay verdi. Seçim sonrasında yakalanan istikrarla piyasaların rahatlayacağını düşünüyoruz. Vatandaş 16 yıldır elde edilen kazanımların devamı için yeniden düğmeye bastı. Seçimlerin hemen öncesinde başlayan döviz kurlarındaki düşüşün, istikrar ile süreceğine inanıyorum. Çıkan tablo piyasaları rahatlatacaktır. Yeni sistemin getireceği güçle, ekonomik ve siyasi istikrarın süreceğine inanıyorum.