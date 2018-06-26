İspanyollar, Fransız Tatil Köyü için ihale teklifi verdi

TÜRKIYE'NIN
ilk tatil köylerinden Fransız Tatil Köyü
, 1967 yılında 330 oda ve 690 yatak kapasitesiyle hizmete girdi. Hizmet ettiği dönemde Türkiye'de turizmin gelişmesine önemli katkılarda bulunan tatil köyü, 2005 yılı kasım ayında kapılarını kapattı. Yaklaşık 13 futbol sahası büyüklüğündeki tatil köyü, zaman içinde ihaleye çıksa da alıcı bulamadı. Tesisi turizme kazandırmak amacıyla 49 yıllığına işletme hakkını vermek üzere ihaleye çıkarma kararı alan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, yatırımcılara 20 Temmuz 2018'e kadar başvuru imkanı tanıdı. TAHRIHSEL DEĞERI VAR
Fransız Tatil Köyü'nün turizm sektörü için tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Resort turizm kavramının temelleri bu tesiste atıldı. Dolasıyla bu tatil köyü, sadece bir tesis olmasının ötesinde tarihsel değeri açısından da Türkiye turizminin önemli merkezlerindendi. Özelleştirme sonucunda buranın turizm odaklı çalışması lazım. Burası son derece bakir, güzel bir botaniği olan Türkiye'nin nadide köşelerinden biridir. Burası için ısrarlı olan şirketler var, çeşitli ülkelerden talepler geliyor. Bunlardan bir tanesi de İspanyollar. Tesisin yeniden hizmete açılmasını dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.