İşte yeni Türkiye’nin Egeli milletvekilleri

TÜRKİYE Büyük millet Meclisi'nde Ege Bölgesi'ni temsil edecek olan milletvekilleri belli oldu. İzmir
'de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'na yüzde 34.61 oranında oy çıktı. Millet İttifakı ise sandıktan yüzde 53.44 oranında oy aldı. İzmir'de cumhurbaşkanlığı seçiminde en fazla oyu 1 milyon 527 bin 269 ile Muharrem İnce aldı, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a ise 930 bin 925 oy çıktı. İzmir'de CHP dahil her partinin oyu düşerken HDP'ninki arttı. Milletvekili sayısı 26'dan 28'e çıkan İzmir'de her parti vekil sayısını korudu, fazladan 2 vekili İYİ Parti çıkardı. İzmir'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre; CHP 14, AK Parti 8, HDP, MHP ve İYİ Parti de İzmir'den 2'şer milletvekilliği kazandı. İzmir'de 9 bin 362 sandıkta oy kullanıldı. İzmir'de CHP, AK Parti, MHP ve HDP milletvekili sayısını korudu. Bu seçimlerde ilk kez parti olarak yer alan İYİ Parti de İzmir'de 2 vekil çıkardı. Sandık sonuçlarına göre, İzmir'de MHP oylarında ciddi bir düşüş yaşandı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir'de 11.4 oy oranına sahip olan MHP'ye İzmir genelinden bu kez yüzde 6.23 oranında oy çıktı. CHP'nin oylarında da gerileme yaşandı. 1 Kasım 2015'te yüzde 46.8'lik oy oranı yakalayan CHP, 24 Haziran'da yüzde 42.2' ye geriledi. AK Parti'de ise 2015 genel seçimlerinde yüzde 31.0 oyu bulunan parti, bu kez 27.89 oranında oy alabildi. HDP ise İzmir'de oyunu yükseltti. 1 Kasım'da yüzde 8.6 alan HDP, 24 Haziran seçimlerinde 11.31 oranında oy aldı. İYİ Parti'ye İzmir'den yüzde 11.09 oranında oy çıktı. İzmir'den TBMM'ye giden 28 milletvekili şu isimlerden oluştu: AK Parti: Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar. CHP: Ahmet Tuncay Özkan, Murat Bakan, Özcan Purçu, Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Kemal Kılıçdaroğlu, Selin Sayek Böke, Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat ve Bedri Serter. MHP: Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu İYİ Parti: Müsavat Dervişoğlu, Aytun Çıray. HDP: Serpil Kemalbay, Murat Çepni.