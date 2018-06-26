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Kaza sonrası sıkı sıkı kızına sarıldı

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Kaza sonrası sıkı sıkı kızına sarıldı
BALIKESIR'IN Savaştepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada 'den Savaştepe istikametine seyir halinde olan Semih Sağlam (21) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Adem Akın yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İki araç da hurdaya döndü. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Semih Sağlam ve aynı araçta bulunan Kadir Sağlam (40), sıkıştıkları araçtan İtfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılabildi. Diğer sürücü Adem Akın, yolcular Beyza Nur Akın (5) ve Enes Ekit (25) ağır yaralandı. Kaza sonrası ağır yaralanan Adem Akın, yanında yerde yatan kızı Beyza Nur Akın'a sımsıkı sarıldı. 112 sağlık ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen kızını bırakmayan baba, kızı ile aynı ambulansa bindirildi. Kaza sonrası ağır yaralanan 5 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
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Kaza sonrası sıkı sıkı kızına sarıldı
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