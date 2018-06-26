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KSK’de kritik gün

TFF3. Lig’e gerileyen Karşıyaka, kritik bir gün yaşayacak. Toplam 563 bin lirayı ödemediği takdirde FIFA tarafından 6 puanı silinecek Karşıyaka, Ofoedu’nun alacağını ve vergi borcunu ödeyecek

Giriş Tarihi: 26.6.2018
KSK’de kritik gün
TFF 3. Lig'de kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Karşıyaka, bugün hareketli bir gün yaşayacak. Futbol takımının yeni sezon öncesi FIFA'dan 6 puan silme cezası almaması için eski futbolcularından Ofoedu'nun 310 bin lira alacağını yatıracak Kaf-Kaf, vergi yapılandırmasından yararlanmak için 253 bin lira güncel vergi borcunu da ödemeye çalışacak. İç transferde 9 futbolcunun ardından takım kaptanı Mustafa Aşan'la da söz kesen yeşil-kırmızılıların tecrübeli futbolcuya imza attırması da bekleniyor. İç transferde fire vermek istemeyen Karşıyaka, Tayfun, Hakan, Abdülhamit'le de pazarlıklarını sürdürüyor. Takımdaki genç oyuncular ile altyapıdan denenen isimlerin antrenmanlara başladığı Kaf-Kaf'ta diğer futbolcular ise 1 Temmuz'da topbaşı yapacak.
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KSK’de kritik gün
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