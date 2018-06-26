Manisa’daki 10 milletvekili sayısının 5’i AK Parti’den

MANİSA'DA
10 milletvekilinden AK Parti 5, CHP 3, MHP 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. AK Parti, MHP ve CHP'nin milletvekilliği seçiminde oy kaybı yaşadığı görüldü. Katılım oranı yüzde 90.97 olurken, cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.61, Muharrem İnce yüzde 34.6, Meral Akşener yüzde 11.07 oy aldı. AK Parti, 1 Kasım seçimlerine göre yaklaşık yüzde 4'lük, CHP'de yüzde 2.5'lik, MHP'de ise yaklaşık yüzde 8'lik bir oy kaybı yaşadı. 1 Kasım'da HDP yüzde 5.4 oy alırken, 24 Haziran'da ise yaklaşık yüzde 1.5 puanlık artış sağladı. Manisa
'yı TBMM'de AK Parti'den Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık ve Mehmet Ali Özkan, CHP'den Özgür Özel, Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, MHP'den Erkan Akçay ve İYİ Parti'den Tamer Akkal temsil edecek.