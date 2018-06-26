Memnun değiller

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Haziran genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi. İzmir
'de CHP, AK Parti ve MHP, oy kaybetti. Siyasi partilerin İzmir il başkanları da sandıktan çıkan sonuçlardan memnun olmadı. CHP SKM Başkanı Alaattin Yüksel, "İzmirli iktidardan da ana muhalefetten de memnun değil. İktidardan zaten rahatsız ama ana muhalefette de bir sorun var. Fakat 'HDP barajı geçsin kaygısı' ile de hareket edildi. Bizim partili ülkenin geleceği ile hassasiyetleri yüksek. Daha çok stratejik oy kullanıyor" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de Türkiye genelinde AK Parti'nin yüzde 7'ye yakın düşüş yaşadığını belirtti. Bunun yüzde olarak İzmir'de çok daha az olduğunu söyleyen Şengül, "İzmir'de 'çok başarılıyız' demiyoruz ama kısa vadede yapılacak olan şey, oylarımızı korumaktı. Ama İzmir'de seçim çalışması yaparken inanılmaz şekilde mahalle baskısı altında kaldık. Sonuçları irdeleyeceğiz, iyi mesajlar aldık. En kısa sürede değerlendirip, önümüzdeki sürece bakacağız" dedi.