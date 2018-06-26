Paixao ve Yasin’i bitirmek istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Altay dış transferde Portekizli forvet Marco Paixao ve Gazişehir Gaziantep'ten sağ bek Yasin Palaz'ı gündemine aldı. Şimdiye kadar Bulgar stoper Ivan Ivanov, Denizlispor'dan Hollandalı kanat oyuncusu Kappel ve Erzurumspor'dan eski oyuncusu Metin Yüksel'le resmi sözleşme imzalayan Altay, yarına kadar Paixao ve Yasin'in de işini bitirmeyi planlıyor. Son olarak Polonya Ekstraklasa ekibi Lechia Gdansk'ta forma giyen 33 yaşındaki Marco Paixao, geçen sezon 28 maçta 16 kez rakip fileleri sarstı. Portekizli santrfor önceki sezon ise 34 müsabakada 18 gol kaydetti. Porto altyapısında yetişen ve İspanya'da bir süre futbol oynayan Paixao, profesyonel kariyerine İskoçya ekibi Hamilton'da başladı. İran'da Naft Tahran, Güney Kıbrıs'ta Ethnikos Ahnas, Polonya'da Slask Wroclaw, Çekya'da Sparta Prag formalarını giyen 1.85 boyundaki tecrübeli forvet kanatlarda da görev alabiliyor. 30 yaşındaki Yasin ise geçen sezon 26 maçta 1 gol attı.