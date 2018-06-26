Tunay piyanoda gururumuz oldu

İTALYA'NIN
Milano kentinde düzenlenen Uluslarası Piyano Yarışması Genç Yetenekler kategorisinde ikinciliği elde eden 12 yaşındaki Tunay Kurban
, Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyor. Tunay Kurban'ın piyano ile tanışması, henüz 4 yaşındayken ağabeyi evde müzik dersi aldığı sırada başladı. Genç kızın piyano sevgisini ilk kez evlerine gelen piyano öğretmeni fark etti. Tunay Kurban, bir süre sonra aynı piyano öğretmeninden eğitim aldı. Yeteneğiyle dikkati çeken küçük kız, piyano eğitimini dünyada 90'dan fazla ülkede aşamalı müzik sınavları sistemi sunan bir müzik okulunda sürdürdü. GÜVENIM ARTIYOR
Tunay Kurban, bu süreçte Uluslararası Mozart Akademi Piyano ve İtalya'da düzenlenen "Tadini İnternational Music Competition" adlı yarışmada ikinci olmayı başardı. İtalya'da 5 Haziran'da organize edilen Uluslarası Piyano Yarışması'na katılan Kurban, Genç Yetenekler kategorisinde gümüş madalya kazandı. Dünyanın birçok ülkesinden 16 yaşıtını geride bırakan Tunay Kurban, elde ettiği başarıyla ailesine ve ülkesine gurur yaşattı. Ailesinin kendisine çok büyük destek verdiğini dile getiren Tunay, "Her başarı beni yeni hedeflere yöneltiyor. Son olarak Milano'da dereceye girdim. Çaldıkça kendime olan güvenim artıyor. Ülkemi ve ailemi gururlandırdığım için çok sevinçliyim. İnşallah yeni başarılara emin adımlarla ilerleyeceğim" dedi.