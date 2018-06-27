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AK Partili Özalan babasını kaybetti

Giriş Tarihi: 27.6.2018
AK Partili Özalan babasını kaybetti
24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde AK Parti'den 2. Bölge Milletvekili Adayı olan eski milli futbolcu ve teknik direktör Alpay Özalan, seçilerek TBMM çatısının altına girme sevinci yarım kaldı. Teşekkür turu atan Alpay Özalan, 'da yaşayan babası Mustafa Özalan'ın acı haberi ile yıkıldı. Alpay Özalan, babasının cenazesini almak için İstanbul'a gitti. Cenaze töreninin, bugün İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde Soğukkuyu Camii'nde, öğle namazı sonrası yapılacağı öğrenildi.
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AK Partili Özalan babasını kaybetti
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