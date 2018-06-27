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Balık pulundan helal gıda jelatini

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Balık pulundan helal gıda jelatini
TÜRKIYE İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Gıda Ar-Ge Proje Pazarı'nda 2012 yılında birincilikle ödüllendirilen balık pullarını değerlendirme fikri, Su Ürünleri Fakültesi'nin projesi ile gıda jelatinine dönüştü. Türkiye'nin ithal ettiği 2 bin tonluk jelatin ihtiyacının büyük oranını karşılayabilecek bir potansiyel de ortaya çıkarıldı. Projenin yürütücüsü Doç.Dr. M. Tolga Dinçer, proje kapsamında ve sonrasında levrek, çipura ve sazan pullarından gıda jelatinleri üretildiğini ve sonrasında 2 yüksek lisans ve 1 doktora tez projesi ile projenin geliştirildiğini belirtti.
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Balık pulundan helal gıda jelatini
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