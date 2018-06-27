Bina: Mılletımızın kararı ‘Büyük Türkıye’

MEMUR-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye
'de demokrasiye olan inancın derinliğini ortaya koyduğunu ifade eden Bina, "Milletin, siyasetin tartışmasız tek hakemi, egemenliğin kayıtsız şartsız hakimi olduğu bir kez daha kayıt altına alınmıştır. Güçlü Türkiye hedefinin güçlü kamu yönetimi ve güvenceli kamu personeli sistemi ile mümkün olabileceği gerçeğini ıskalamayan, Güçlü Meclis pratiğinin sivil toplumun demokratik katılımıyla hayata geçeceğini unutmayan bir yaklaşımın bugünden itibaren önümüzdeki beş yıllık süreçte her an ortaya konulmalıdır. Bu değerlendirmeler ışığında yeni dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.