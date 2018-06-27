Çeşme’de palmiye seferberliği

TÜRKIYE'NIN gözde tatil merkezi Çeşme'de, son zamanlarda palmiye ağaçlarında kuruma belirtileri görülmeye başlandı. Yapılan incelemede ağaçların kırmızı palmiye böceği nedeniyle kuruduğu tespit edildi. Bu böcekle mücadele edilip, palmiye ağaçlarının kurtarılması amacıyla Alaçatı Turizm Derneği harekete geçti. Derneğin çalışmalarına destek veren iş adamı Murat Özakat'ın da desteğiyle Ege Üniversitesi
ve bir holdingin iş birliğiyle gerçekleştirilen projeyle, İspanya
'dan getirtilen yeni aşı bölgedeki ağaçlara uygulanmaya başladı. Alaçatı Turizm Derneği üyelerine "Bir ağacı da siz sahiplenin" çağrısı yaptı. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Korkut Denizeri, Alaçatı'da şehitlik bölgesinde sadece 30 palmiye kaldığını, belirterek, "Alaçatı ve Çeşmelileri destek olmaya çağırıyoruz. Bir palmiyeyi sahiplenerek onun kurtulması için destek olmalarını istiyoruz" dedi.