Demokrasi kazandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi ve Milletvekili Genel Seçimleri'ni değerlendiren AK Parti
Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa'dan 5 milletvekili çıkarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Seçimin demokrasi şöleni içinde geçtiğini ifade eden Baybatur, "Manisa il genelinde oy veren vermeyen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Manisa 5 pırıl pırıl AK Parti milletvekilini parlamentoya yollamıştır. 'Birlik, Bereket, Bolluk için Vakit Türkiye Vakti' demiştik. Evet, artık vakit Türkiye vakti" dedi. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da, "Seçimin kaybedeni yoktur. Kazanan demokrasimiz olmuştur, 780 bin kilometre karesiyle, 81 milyon insanıyla Türkiye olmuştur. Mazlumların, mağdurların umudu kazanmıştır. Hükümette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a, parlamentoda AK Parti'ye 'Evet' diyerek tercihini ortaya koyan herkese teşekkür" diye konuştu.