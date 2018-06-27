Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Demokrasi kazandı

Demokrasi kazandı

’ye 5 vekil gönderen Manisa’nın İl Başkanı Mersinli, “Büyük gurur yaşıyoruz” dedi. Milletvekili Baybatur ise, demokrasi vurgusu yaptı

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Demokrasi kazandı
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi ve Milletvekili Genel Seçimleri'ni değerlendiren Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa'dan 5 milletvekili çıkarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Seçimin demokrasi şöleni içinde geçtiğini ifade eden Baybatur, "Manisa il genelinde oy veren vermeyen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Manisa 5 pırıl pırıl AK Parti milletvekilini parlamentoya yollamıştır. 'Birlik, Bereket, Bolluk için Vakit Türkiye Vakti' demiştik. Evet, artık vakit Türkiye vakti" dedi. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da, "Seçimin kaybedeni yoktur. Kazanan demokrasimiz olmuştur, 780 bin kilometre karesiyle, 81 milyon insanıyla Türkiye olmuştur. Mazlumların, mağdurların umudu kazanmıştır. Hükümette Cumhurbaşkanı 'a, parlamentoda AK Parti'ye 'Evet' diyerek tercihini ortaya koyan herkese teşekkür" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demokrasi kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN