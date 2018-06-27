Düğün sezonunda sahte altın alarmı

İZMIR Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle düğünlerde takılan sahte altın
lar konusunda uyarıda bulundu. Haziran ayının sonuna gelinmesine ve düğün sezonunun açılmasına rağmen altın satışının artmadığını kaydeden Başkan Baransel, gram altın takmayı tercih edenlerin daha çok olduğunu vurguladı. Baransel, "Bugün çeyrek altın 320, cumhuriyet altını bugün 300 lira. Haziranın sonuna geldik sadece gram altın satıyoruz. Çeyrek satılmıyor. Türk toplumunun örf ve adetlerine göre düğünlerde altın takmak şart olmuş ama alım gücü olmayınca daha ucuz olduğu için gram altını tercih ediyorlar. Gram altın şuanda 182 lira" dedi. Son dönemde düğünlerde sahte altın takanların arttığını da belirten Turgay Baransel, "Büyük marketlerde bile çeyrek altın adı altında sahte altın satılıyor. Çelikten altın yapmışlar, vatandaş onu alıp, bir kurdele takıyor. Düğünde sıraya girip, geline hediye ediyor. Kimin taktığı da belli olmuyor. Yeni evlenen çiftler takılarını bozdurmak için kuyumcuya geldiğinde büyük bir hüsran yaşıyor. Takıların içinden sahte çıkıyor" dedi.