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Egeli hemşıreler kep attı

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Egeli hemşıreler kep attı
EGE Üniversitesi 58. Dönem Mezuniyet Töreni, Büyük Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 490 genç hemşirenin mezuniyet sevincini yaşadığı törene, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törenin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, "Böylesine anlamlı bir günde burada bulunuyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Ege Üniversitesi olarak tıp dünyasına 490 hemşire daha kazandırmış olmak bizleri gururlandırıyor" dedi. Konuşmaların ardından diplomaları verilen öğrenciler, 'Hemşirelik Yemini' ederek meslek hayatlarına ilk adımlarını attılar.
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Egeli hemşıreler kep attı
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