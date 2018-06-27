Egeli hemşıreler kep attı

EGE
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
58. Dönem Mezuniyet Töreni, Ege Üniversitesi
Büyük Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 490 genç hemşirenin mezuniyet sevincini yaşadığı törene, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törenin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, "Böylesine anlamlı bir günde burada bulunuyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Ege Üniversitesi olarak tıp dünyasına 490 hemşire daha kazandırmış olmak bizleri gururlandırıyor" dedi. Konuşmaların ardından diplomaları verilen öğrenciler, 'Hemşirelik Yemini' ederek meslek hayatlarına ilk adımlarını attılar.