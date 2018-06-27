Gözler Roma’ya çevirildi

SPOR Toto Süper Lig'de Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk'le 3 yıllık sözleşme imzalayıp, Aytemiz Alanyasporlu sağ bek Lamine Gassama'dan söz alan Göztepe'nin stoper Leandro Castan'la ilgilendiği iddia edildi. Fransa'nın Caen takımında forma giyen defans oyuncusu Damien Da Silva'yla da görüşen Göz-Göz'ün, İtalya Seri A takımı Roma'da oynayan Castan'ı takipe aldığı bildirildi. Geçen sezon Roma'dan Cagliari'ye kiralanan 31 yaşındaki futbolcunun Roma'yla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, transferlerle bizzat ilgilenen Başkan Mehmet Sepil'in makul bir fiyat karşılığında Brezilyalı defansı Göztepe'ye kazandırmaya çalıştığı ifade edildi. Erzurum
kampına kadar 3 ya da 4 takviye yapmayı planlayan İzmir
ekibinin Da Silva veya Castan'dan birini takıma monte etmesi bekleniyor. Yerli futbolculardan ise Bursasporlu Barış Yardımcı, Başakşehirli İrfan Can ve Beşiktaşlı Mustafa Pektemek'le temaslar sürüyor.