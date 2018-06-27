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Teknoloji Üssü ile ekonomiye katkı

Giriş Tarihi: 27.6.2018
İzmir Teknoloji Üssü ile ekonomiye katkı
EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, mecliste yaptığı konuşmada Cumhuriyet tarihinde ilk defa yeni bir yönetim sistemine geçildiğini söyleyerek yeni dönemden ve yeni kurulacak hükümetten öncelikli beklentilerini sıraladı. Cumhuriyetin kazanımlarını koruyarak, ivedilikle ekonomiye odaklanılmasını isteyen Esen, ekonominin siyasetin gölgesinde kalmaması gerektiğini savundu. EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhsin Dönmez de, 'e kurulacak Teknoloji Üssü ile ekonomiye 25 milyar TL katkı, 40 bin çalışan, 800'e yakın şirket, 1.5 milyar TL'lik yatırım sağlanacağını söyleyerek üssün ülke genelinde önemli bir sinerji yaratacağını dile getirdi.
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İzmir Teknoloji Üssü ile ekonomiye katkı
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