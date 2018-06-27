Manisa Suriyeli Abdu’yu arıyor

Manisa
'nın Saruhanlı İlçesi
'ne bağlı kırsal Develi Mahalllesi'nde geçtiğimiz gün Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalınan giren Suriye uyruklu 12 yaşındaki Abdu Elkalaf, bir süre sonra gözden kayboldu. Elkalaf ailesi, çocuklarının eve dönmemesi üzerine Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen ekiplerin durumu bildirmesiüzerine Manisa İl Afet ve Acil Durumu
Müdürlüğü ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nden dalgıçlar bölgeye sevk edildi. Bölgede yaklaşık 6 kilometrelik alan didik didik arandı. Ancak ilk gün yapılan arama çalışmalarında sonuç alınamadı. ENDIŞELI BEKLEYIŞ
Dün günün ilk ışıklarıyla birlikte tüm ekipler arama kurtarma çalışmalarına tekrar başladı. Bazı vatandaşlar da kanal boyunca karadan arama kurtarma çalışmalarına destek verirken, Suriyeli Elkalaf ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.