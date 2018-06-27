Şehit yakınlarından CHP’ye HDP tepkisi

24 Haziran
'daki milletvekilliği seçiminde baraja takılması tahmin edilen HDP
, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde oylarındaki yoğun erimeye rağmen CHP'nin desteği ile barajı aştı. İzmir
'de de CHP tabanlı seçmen, yüzde 10'luk barajı geçmesi için HDP'ye oy verdi. İzmir'deki CHP oyları 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 5.5 düşerken, buna karşın HDP'nin yüzde 3 arttı. Atatürk'ün partisi CHP'nin bazı seçmenlerinin terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'yi desteklemesi İzmir'deki şehit yakınları tarafından sert tepki ile karşılandı. 18 Ocak 2017'de Diyarbakır
merkez Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit düşen 4 polis memurundan İzmirli olan Şenali Ocak'ın babası Mehmet Ali Ocak, "Yeni sistemde terörle mücadele çok daha güçlü olacak. İnşallah tez zamanda terör belasından kurtuluruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Onu destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız inşallah terör konusundaki bu kararlı tutumunu sürdürür" dedi. CHP'nin HDP'ye olan desteğini 'üzücü' olarak yorumlayan Ocak, "HDP'nin yüzde 10 barajını geçmesi çok üzücü. Atatürk'ün partisinin PKK'nın uzantısı ile işbirliği yapması yüreğimizi sızlattı. Kravatlı teröristlerin meclise girmesi şehit babası olarak beni derinden yaraladı. Bazı CHP'lilerin HDP'ye oy atması demek, şehit polislerimizin, askerlerimizin kanlarının CHP'lilerin ellerine bulaşması demek. HDP'ye destek veren CHP'lilerin HDP'lilerden bir farkı kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız başa gelmesin diye, AK Parti
mecliste güçlü olmasın diye HDP'ye oy verdiler. Allah ıslah etsin. CHP'nin bu kararını tarih affetmeyecek" diye konuştu. Diyarbakır'da 23 Temmuz 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru 37 yaşındaki Tansu Aydın'ın Vietnamlı eşi Vu Yhuy Tuanvi Aydın, CHP'lilerin HDP'nin barajı geçmesi için destek vermesinden dolayı büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Erdoğan'ı ve AK Parti'yi durdurmak için CHP'lilerin HDP'yi desteklediğini anlatan Tuanvi Aydın, eşi Tansu Aydın'ın şehit eden PKK'nın uzantısı HDP'nin ne olursa olsun vatanını seven hiçbir Türk vatandaşı tarafından desteklenmemesi gerektiğini vurguladı. ERDOĞAN'I KUTLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birleştirici bir güç olduğunu ifade eden Aydın, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimdeki başarısından dolayı kutluyorum. Okulların kapanmasıyla çocuklarımla birlikte tatil için geldiğim memleketim Vietman'dan tüm Türk halkına selamlarımı gönderiyorum. Türkiye'de bundan sonra istikrar devam edecek ve ekonomisi daha da güçlenecek. Umarım Türkiye en kısa sürede yerli otomobil markasını hayata geçirir. Kısa vadede Türkiye yerli akıllı cep telefonları ve makineler üreten bir ülke haline gelecektir. AK Parti'nin kazanması ile Türk parasının dolar ve Euro karşısında değer kazandığını da göreceğiz. Türk halkı için yeni istihdam olanakları doğacak ve işsizlik azalacak" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yoksullar, engelliler, çocuklar ve yaşlılar için yeni sosyal güvenlik yasaları çıkarmasını da isteyen Tuanvi Aydın, "Ülkenin ekonomisi her geçen gün iyiye gidiyor. Ekonomik kalkınma arttıkça insanların mutluluğu da artacak ve hükümet daha da güçlenecek. Buna inanıyorum. Türkiye'deki fabrikalar yüksek teknolojiyi kullanarak üretim yapmaya devam eder, daha fazla yerli ilaç ve tıbbi cihazlar üretirse Türkiye'nin yükselişi daha da hızlanır. Artan eğitim kalitesinin de yakın gelecekte ülkeye yansımasını göreceğiz. Türkiye'nin ilk Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Türk hükümetine inanıyorum ve güveniyorum. Türkiye'yi ve bu ülkede yaşayan insanları çok seviyorum" şeklinde konuştu.