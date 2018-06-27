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Selendi’de dolu tarlaları vurdu

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Selendi’de dolu tarlaları vurdu
SON yılların en yağışlı yaz sezonunu geçiren 'nın Selendi İlçesi'nde geçtiğimiz akşam fırtınayla karışık gök gürültülü sağanak ve ardından yağmurla birlikte yağan iri taneli dolu etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle özellikle çiftçilerin geçim kaynağı olan tütünde büyük zarara yol açtı. Tarlalardaki tütün yapraklarını delik deşik eden dolu yağışı nedeniyle ilçede hayat durdu. Her yerin beyaza büründüğü dolu yağışı sırasında yağan sağanak yağmur nedeniyle de bazı ev ve işyerlerini su basarken yollar çamur deryasına döndü. Karayolu da kısa süreli trafiğe kapandı.
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Selendi’de dolu tarlaları vurdu
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