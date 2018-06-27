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Tatilciler, ’ye geri döndü

Seçim için boşalan ’ndeki tatil beldelerinde hafta başından itibaren hareketlilik yaşanmaya başlandı

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Tatilciler, Kuzey Ege’ye geri döndü
SEÇIMLERIN tamamlanmasıyla tatil beldeleri yeniden dolarken, yaklaşık 145 kilometrelik sahil şeridine sahip, 30 bine yakın yatak kapasiteli tesislerin yanı sıra 143 bin civarında yazlığa ev sahipliği yapan 'nde de, hafta başından itibaren turizm hareketliliği yaşanıyor. Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ndeki Küçükkuyu Mahallesi'nden 'in Ayvalık İlçesi'ndeki Altınova Mahallesi'ne kadar uzanan sahil şeridi ile Ayvalık, Ören, Güre, Akçay, Altınoluk, Zeytinli ve Küçükkuyu gibi 'nin turizm merkezlerini bünyesinde barındıran bölgeden oy kullanmak için ayrılan tatilciler, seçimin ilk turda tamamlanmasıyla bölgeye dönüş yapıyor. Toplumun istikrardan yana olduğunu belirten Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı (EKTİD) Yahya Yavuz, "Sadece turizm açısından bile bakıldığında, seçimler ikinci tura kalsaydı 15 gün, turizmciler için sıkıntılı bir süreç olacaktı. Dolayısıyla, seçimlerde sonuçlar alınır alınmaz tekrar sahillerimiz dolmaya başladı. Vatandaşlar, tatile çıkmak için rezervasyon yapmaya başladı" dedi.
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Tatilciler, Kuzey Ege’ye geri döndü
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