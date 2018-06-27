Yatırımların takipçisiyiz

GEREKLI ADIMLAR ATILACAK
CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti
ve istikrarın galip gelmesinin ardından İzmir
Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener
, İzmir için hep birlikte çalışarak, iş birliği ile kentin sorunlarının çözümü ve hak ettiği noktaya gelmesi için el ele vereceklerini ifade etti. Özgener, sonuçların istikrar ve güven arayan yabancı piyasaların döviz girişini artıracağını söyledi. Böylelikle kurların normal seviyeye ineceğini savunan Özgener, ekonominin yeniden ivme kazanmasına katkı sağlanacağını belirtti PLANLAR YÜRÜRLÜĞE GIRMEDI
İZTO olarak kent için hazırladıkları projelerle ilgili konuşan Özgener, "İzmir'in ulaşım, lojistik, ticaret, tarım, turizm ve üretim sektörlerindeki potansiyellerini değerlendirmek üzere tüm paydaşları kapsayacak şekilde çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca İzmir adına 3. Çevreyolu, İstanbul Otoyolu, Körfez Geçişi, Hızlı Tren
, Çandarlı Limanı gibi büyük kamu yatırımlarının takipçisi olacağız" dedi. Nazım İmar Planları'nın yürürlüğe girmediği için yatırımların önünün kestiğini belirten Özgener, planların bir an öne yürürlüğe konulması için Büyükşehir nezdinde girişimde bulunduklarını söyledi.