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Yatırımların takipçisiyiz

24 Haziran’da sandıktan çıkan istikrarın ardından İZTO Başkanı ,”Yabancı piyasalar döviz girişini artıracak” dedi. Öte yandan Özgener, kentteki kamu yatırımlarının takipçisi olacaklarını söyledi

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Yatırımların takipçisiyiz
GEREKLI ADIMLAR ATILACAK
CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde , ve istikrarın galip gelmesinin ardından Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı , İzmir için hep birlikte çalışarak, iş birliği ile kentin sorunlarının çözümü ve hak ettiği noktaya gelmesi için el ele vereceklerini ifade etti. Özgener, sonuçların istikrar ve güven arayan yabancı piyasaların döviz girişini artıracağını söyledi. Böylelikle kurların normal seviyeye ineceğini savunan Özgener, ekonominin yeniden ivme kazanmasına katkı sağlanacağını belirtti

PLANLAR YÜRÜRLÜĞE GIRMEDI
İZTO olarak kent için hazırladıkları projelerle ilgili konuşan Özgener, "İzmir'in ulaşım, lojistik, ticaret, tarım, turizm ve üretim sektörlerindeki potansiyellerini değerlendirmek üzere tüm paydaşları kapsayacak şekilde çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca İzmir adına 3. Çevreyolu, İstanbul Otoyolu, Körfez Geçişi, , Çandarlı Limanı gibi büyük kamu yatırımlarının takipçisi olacağız" dedi. Nazım İmar Planları'nın yürürlüğe girmediği için yatırımların önünün kestiğini belirten Özgener, planların bir an öne yürürlüğe konulması için Büyükşehir nezdinde girişimde bulunduklarını söyledi.
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Yatırımların takipçisiyiz
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