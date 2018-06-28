Ak vekillerden teşekkür turu

AK Parti İzmir
milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle, Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Gaziemir, Selçuk ve Torbalı ilçelerini ziyaret etti. Vekiller, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İzmir'de 1 milyona yakın oy aldıklarını hatırlatan Kaya, teşekkür ederek, İzmirlilerin CHP'ye prim vermediğini ifade ederken, Ceyda Bölünmez Çankırı ise yerel seçimi hedef gösterdi. Cemal Bekle de çok sıkı çalışmanın sonucu olarak roman mahallelerindeki sandıklara bakıldığı zaman AK Parti'nin ezici üstünlük sağladığını ifade etti. Gece gündüz çalışarak İzmir'e hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Kaya, "Güzel bir propaganda süreci geçirdik. Tercihi ne olursa olsun, sandık başına gidip vatandaşlık görevini yerine getiren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Artık hizmet zamanı. Memlekete ve millete, Güzel İzmir'imize aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz İzmirli hemşerilerimiz bir mesaj verdi. Burada verilen mesajların iyi okunması lazım. CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden çıkması, milletimizin değerlerinden uzaklaşması İzmirli seçmeni rahatsız etti. İzmirli hemşerilerimiz, AK Partili yerel yönetimlerle buluşmak istiyor. Biz bu mesajı aldık. 2019 yerel seçim çalışmalarını da hemen başlatıyoruz" dedi. HEDEF 2019 SEÇIMLERI
Teşkilatlara seçimin bittiği gün 2019 yerel seçimleri için çalışmalara başladıklarını hatırlatan Ceyda Bölünmez, "Bundan sonra 2019 yerel seçimleri için çalışacağız. Bütün ilçelerde sandık taraması yapacağız. Nerede iyi oy almışız, nerede kötü oy almışız, hepsini tespit edip, AK Parti teşkilatlarına yakışır şekilde planlı ve programlı olarak yerel seçimlere hazırlanmalıyız. Genel seçimlerde yakaladığımız başarıyı özellikle İzmir'de yerel seçimlere de yansıtmalıyız. AK Parti belediyeciliğinin olduğu ilçeleri, AK Parti belediyeciliğinin olmadığı ilçelerde yaşayanlara iyi anlatmalıyız. 2019'da hedefimiz İzmir'de AK Partili belediye sayısını daha da çoğaltmaktır. Hatta büyükşehir belediyesini de alarak büyükşehirde de AK Parti belediyeciliğinin farkını hissettirmeliyiz. AK Parti teşkilatları her zaman yarın seçim olacakmış gibi çalışan ve hazır olan teşkilatlardır. İlçelerde ve mahallelerde yapacağımız toplantılar ve çalışmalar ile 2019 yerel seçimlerinde alacağımız iyi sonuçlarla AK Parti belediyeciliğini ve hizmeti İzmir'de daha çok bölgeye ve ilçeye yayacağız" dedi. EZİCI ÜSTÜNLÜK
İlçe teşkilatlarına seslenen Cemal Bekle, 24 Haziran seçimlerine çok iyi hazırlandıklarını ve özellikle tüm Roman mahallelerinden gelen sandık sonuçlarına bakıldığında AK Parti olarak ezici bir üstünlük sağladıklarını kaydetti. Bekle, "Vatandaş artık kendilerine dokunan ve hizmet getiren bir belediyecilik istiyor. İşte burada AK Partili belediyelerimizi örnek gösteriyor. Şuna canı gönülden inanıyorum ki kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde tüm ilçelerimiz ve İzmirimiz AK Parti belediyeciliğinden faydalanacaklar" diye söyledi.