Anne ve bağımlı oğlu uzlaşma sağladılar

İZMIR'DE
yaşayan anne S.G, 29 yaşındaki oğlu S.G'den, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle karakola giderek şikayetçi oldu. Tarafların ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli S.G'nin, yapılan testte 210 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında İzmir
15. Aile Mahkemesince tedbir kararı olduğu ve bu kararı ihlal ettiği anlaşılırken hakkında soruşturma açılan S.G'nin dosyası, uzlaştırma kapsamına girdiği için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı Canan Selvi, taraflarla görüşerek anlaşmalarını sağlamaya çalıştı. Şüphelinin 1 aya kadar İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki AMATEM'de yatılı tedavi görmesi suretiyle taraflar uzlaştı.