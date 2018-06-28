Başbakan, Özalan’a acı gününde destek oldu

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Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday gösterildiği İzmir
ikinci bölge ikinci sıradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeye hak kazanan eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden babası Mustafa Özalan'ın cenazesi siyaset ve spor dünyasını buluşturdu. İzmir'de seçmene ve teşkilata teşekkür turu atarken babasının acı haberini alan Özalan'ın babası için Karşıyaka'da Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir milletvekilleri, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Yılmaz Vural ve Özalan ailesinin yakınları ile spor camiası katıldı. Mustafa Özalan'ın cenazesini Başbakan Yıldırım ve Alpay Özalan birlikte taşıdı. Cenaze öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.