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Çocuklara PKK sloganı attıranlar gözaltında

’de, terör örgütü PKK/KCK ve elebaşısı lehine slogan attıkları ve attırdıkları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Çocuklara PKK sloganı attıranlar gözaltında
İZMIR Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27 Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde HDP'nin seçim kutlamasına katılan konvoyda açık kasa araçta bulunan bazı kişilerin terör örgütü PKK/ KCK ve örgüt elebaşısı lehine slogan attıkları görüntülerin bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Alsancak'ta çekildiği tespit edelen görüntülerde araçta yer alan 18 yaşından küçük şüphelilerin eşkali belirlenerek kimlikleri tespit edildi.

İFADELERI ALINIYOR
Yapılan araştırmada, slogan atma olayına katıldıkları ve çocukları slogan atmaları için yönlendirdikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Yük taşımacılığında kullanılması gereken kamyon ise amacı dışında kullanılması ve can güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Zanlıların, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Çocuklara PKK sloganı attıranlar gözaltında
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