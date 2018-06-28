GESTAŞ yaza hızlı girdi

Çanakkale Boğazı
, Bozcaada, Gökçeada ve Güney Marmara
hattında araç ve yolcu taşımacılığı yapan, Çanakkale
'nin deniz ulaşım şirketi GESTAŞ
, yaz dönemine hızlı girdi. Filosuna kattığı yeni gemiyle ilk kez 20 gemiyle hizmet veren şirket, yaz öncesi yeni bir hattı da hizmete soktu. Bundan böyle Ayvacık
(Küçükkuyu)'dan Midilli'ye feribot seferleri düzenleniyor. GESTAŞ Deniz Ulaşım, Dentur Avrasya iş birliğiyle haftanın her günü 1 saat 15 dakika süren feribot seferiyle Ayvacık Küçükkuyu'dan Midilli'ye gidilebiliyor. Her gün karşılıklı 2 sefer yapılırken, Çanakkale merkezden Küçükkuyu'ya ücretsiz ulaşım sağlanıyor. Öte yandan GASTAŞ'ın yaz öncesi hayata geçirdiği Gelilobu'daki yeni feribot terminali projesi ile Lapseki- Gelibolu hattında trafik rahatlayacak. Terminal, 18 ay sonunda hizmete girdiğinde boğaz geçiş süresini oldukça azaltacak. Filosundaki gemi sayısını artıran, adalarda online bilet hizmetini yeniden başlatan, 2018 Troya Yılı'nda Çanakkale'nin kapısını Avrupa'ya açacak Midilli seferlerini başlatan şirket, iskelelerine yaptığı yatırımlarla da hizmet kalitesini artıracak.