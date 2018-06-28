Göz-Göz Halil’e teklif yapacak

SPOR Toto Süper Lig'de dış transferde adımlarını dikkatli atan Göztepe, iç transferde futbolcusu Halil Akbunar'ın sözleşmesini uzatmak için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, altyapısından gelip profesyonel olan ve 2019 senesine kadar mukavelesi bulunan kanat oyuncusuyla en kısa sürede masaya oturmayı planlıyor. Geçen sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Halil'in de yönetimden teklif beklediği bildirildi. Ücretinde iyileştirme talep etmeyi düşünen 25 yaşındaki futbolcuyla sezon başlamadan görüşüleceği vurgulandı. Göz-Göz'de 2011-2012'de forma giymeye başlayan Halil, 2015-2016'da Elazığspor'a kiralandı. Ardından tekrar İzmir
ekibine dönen deneyimli futbolcu, son 2 senede gösterdiği performansla taraftarın adeta sevgilisi oldu. Geride kalan sezon Süper Lig'de 32 müsabakaya çıkan Halil Akbunar 2 gol attı. LOCA SATIŞA ÇIKTI
Öte yandan Göztepe, inşaat halinde olan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin localarını satışa çıkardı. Yeni stadına 2019-2020 sezonunda kavuşacak sarı-kırmızılılar yapılan açıklamada, "Loca satın alan taraftarlarımız 2019- 2020 sezonunda Göztepe'nin ev sahibi olduğu tüm Süper Lig, Türkiye Kupası, hazırlık maçları ve Avrupa Kupası maçlarına giriş imkanı bulacak. Loca sahipleri, stadyumda yapılacak tüm milli maç veya maç dışı etkinliklerde öncelikli bilet satın alma hakkına sahip olacak. Önceden haber verildiği takdirde localar maç günleri dışında toplantılar için kullanılabilecek" ifadelerine yer verildi.