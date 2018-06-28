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Hayalleri onu birinci yaptı

Fen bilimlerindeki başarısına rağmen Müzik Bölümü’nü tercih eden Duman, üniversite birincisi oldu

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Hayalleri onu birinci yaptı
OKUL hayatı boyunca fen bilimlerinde gösterdiği büyük başarı nedeniyle öğrenimini tıp veya mühendislik fakültesinde sürdürmesi beklenirken, çok sevdiği müziğe yönelen Müzik Bölümü öğrencisi Canberk Duman, üniversite birincisi olarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. 4 yılda müziğini uluslararası arenada tanıtarak çeşitli başarılara da imza atan Duman, Zürih Sanat Üniversitesi'ne kompozisyon master öğrencisi olarak kabul edilmeyi başardı. Duman, Yaşar Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreninde mezuniyet coşkusunu kep atarak kutladı.

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Canberk Duman, "Okulda sayısal alanda eğitim görürken, 'Ben müzik okumak istiyorum' dediğimde, arkamda durup beni sonuna kadar destekleyen canım aileme çok teşekkür ediyorum. Bugün üniversite birincisi olarak mezun oluyorsam, bu sevdiğim ve istediğim içindir" dedi. Mezuniyet töreni'nde öğrencilere seslenen Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Hayatta başarılı olmak için bir vizyonunuz ve bu vizyonu hayata geçirecek gerçekçi bir planınız olsun" dedi.
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Hayalleri onu birinci yaptı
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