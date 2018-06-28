Kristal Yağları yerel lezzetleri koruyor

Türkiye
'nin
ilk markalı zeytinyağlarından Kristal Yağları
, 2007 yılında arkasına aldığı Arkas gücü ile 80 yıllık deneyimini Türkiye'nin zeytinlerini koruma altına almak ve kaliteli zeytinyağı üretimini destekleme misyonunu daha ileri taşıyor. "Üreticileri Geliştirme ve Bölgesel Lezzetleri Koruma Projesi" kapsamında Kristal Yağları binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi güzellikleri kadar lezzetleriyle de ünlü Hatay'ın kapısını araladı ve yerel Saurani zeytinine sahip çıktı. ÜRETİCİ BİLİNÇLENDİ
Altınözü yöresinde, Gemlik çeşidi zeytin ağaçlarının dikilmesi üzerine Saurani zeytini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kristal Yağları'nın uzman ziraat mühendis kadrosu, harekete geçerek Hatay'ın sayılı bahçelerinde yetişen, asırlık ağaçların mucizevi meyvesi olan Saurani çeşidi için üreticileri bilinçlendirdi. Böylece Saurani zeytin çeşidine sahip çıkılmasıve üretim kalitesinin yükseltilmesi sağlandı. Projenin ürünü ise "Meraklısına Özel Hatay Saurani Natürel Sızma Zeytinyağı" ismiyle sofralarda yerini aldı. Kristal Yağları Genel Müdürü Christopher Dologh, "Amacımız Türk zeytinyağının çıtasını yükseltmek. Zeytinin ana vatanıyız diyoruz, o halde kaliteli zeytinyağı üretiminin artırılması için hep birlikte çalışmalıyız" dedi.