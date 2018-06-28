KSK yıldızlarını takımda tuttu

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3. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi 9 futbolcuyla sözleşme yeniledikten sonra takımın tecrübeli aslarından kaptan Mustafa Aşan'la anlaşan Karşıyaka, Tayfun Pektürk'ü de takımda tuttu. Geçen sezondan kalan alacağında 100 bin lira indirim yapan yıldız sol kanat oyuncusuyla 2 yıllığına yeniden anlaşıldı. Yeşil-kırmızılılarda geçen hafta el sıkışılan Mustafa da 1 yıllık resmi imzayı attı. Kaf-Kaf'ın iki ası 1 Temmuz'da antrenmanlara başlayacak. Kariyerinde Süper Lig'de Başakşehir forması da giyen gurbetçi Tayfun 3 yıldır Karşıyaka'da oynuyor.Karşıyaka'da sezon öncesi futbolda tarihte görülmemiş bir rekor olan 5 bin kombine satmayı hedefleyen yönetim kampanya başlattı. Hafta başında yönetim olarak bin adet kombine alarak kampanyanın startını veren yöneticiler, taraftarı sosyal medyada, "Ben kombinemi aldım peki ya sen" konulu videolarla birbirlerine çağrı yapmaya davet etti. Karşıyaka yönetimi ve Başkan Turgay Büyükkarcı ilk meydan okumayı Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a yaptı. Yönetimin tam kadro yer aldığı kampanya için hazırlanan videoda Büyükkarcı, Akpınar'a, "Biz yönetim olarak bin tane futbol kombinesi aldık. Sen kaç bin tane alıyorsun. Sana meydan okuyorum" diye seslendi. Akpınar'dan çağrıyla ilgili yanıt ve meydan okuma videosu bekleniyor.