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Kula’da doğalgaz için ilk kazma vuruldu

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Kula’da doğalgaz için ilk kazma vuruldu
MANISA'NIN Kula İlçesi'nde doğalgaz çalışmalarına başlandı. Keşif çalışmalarının tamamlandığı ilçede boruların döşenmesi için kazılacak yollara ilk kazma da vuruldu. Botaş Akhisar'dan başlayarak Gölmarmara, Salihli, Alaşehir ve Kula'ya kadar uzanacak 128 kilometreyi geçen 16 inch çapında yüksek basınç doğal gaz çelik boru hattı sistemi doğal gaz boru hattının 500 milyon liralık bir yatırım değeri olacak. Doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise Kula'ya büyük kazanım sağlanacağını kaydetti.
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Kula’da doğalgaz için ilk kazma vuruldu
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