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Menemen Kemal’le anlaştı

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Menemen Kemal’le anlaştı
TRANSFERDE Düzcespor'dan Serhat Baştan, Osmanlıspor'dan Ali Özgün, Mersin İdman Yurdu'ndan Bekircan Sönmez ve Batman Petrolspor'dan Erman Taşkın'ı kadrosuna dahil eden 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor, gurbetçi golcü Kemal Rüzgar'la söz kesti. Almanya'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen'in altyapısından yetişen ve geçen sezon Viktoria Köln'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi. Fortuna Düsseldorf ve Osnabrück takımlarında da top koşturan Kemal geçen sezon 17 maçta 4 gol attı. Menemen'in golcüsü Samed Ali Kaya'ya ise Bursaspor'un talip olduğu öğrenildi.
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Menemen Kemal’le anlaştı
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