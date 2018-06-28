Özgür KAYNAR: Tek millet tek devlet!

BUGÜN NELER OLDU

25 Haziran 2018 itibariyle Türk tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır.İstiklal Savaşı sonrasıilk yıllarındakigibi...Bağımsızlık meşalesini yaktığımız şanlı Milli Mücadele'nin devamı diyebileceğimiz bir sürecin ardından tam bağımsızlık yolunda güçlenerek ve büyüyerek ilerlemeye devam edeceğiz.veliderliğindeki ittifak, milletin teveccühüyletarih yazarak bu kutlu yürüyüştebağımsızlıkmeşalemizi dahada güçlendirdi.Yolumuz daha aydınlık, istikbalimiz daha da parlak.İnsanlığın doğuşuna dek dayanan onurlu bir mirası, şanlı bir tarihi genetik kodlarında yaşatan, yeni yönetim sistemiyle yeni destanlar yazacak, yarınlara daha da güçlenerek koşacak.kurulan sandık işte bunu gösteriyor, tüm dünyaya işte bunu ilan ediyor.Özellikle Atatürk sonrasında oynanan oyunların bizi bir yerlere nasıl mahkum etmek istediğini, koşulları önceden hazırlanan planlı darbelerle nefesimizin nasıl kesildiğini, tam bağımsız olamayalım ve ayrışalım diye ne entrikalar çevrildiğini artık çok iyi bilen bu millet, son sözü söylemiş,vurmuştur.Millet kazanmış, geleceğimiz aydınlanmıştır.Kaybeden ana muhalefete gelince...Son dönemde Amerikan rüzgarının savurduğu ve bu gizemli durumun İzmir listesinde kendini daha net gösterdiği(bakınız https://www.sabah.com.tr/egeli/2018/02/15/ozgur-kaynar-abd-yeni-chp-hdp-ve-feto) sandık bir şeyler anlatıyor olmalı!CHP'nin yerel yönetimde olduğu yerlerdeki oy kaybı da ayrı bir konu tabi.Ayrıca Muharrem İnce'nin HDP'ye uzattığı mavi boncukların bedeli de iyi hesap edilmeli!Son olarak...Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin seçim zaferiyle yazılmaya başlanan milli tarihimizin bu yeni döneminin ilk satırlarında şu satırlar altın harflerle yer alacaktır:Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için bir olduk, iri olduk, diri olduk, hep beraber kardeş olduk, hep birlikteolduk...