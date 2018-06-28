Patenli çocuklardan tehlikeli yolculuk

İZMIR'DE
paten kullanan çocuklar belediyeye ait yolcu otobüsüne tutunarak yolda ilerledi. Çocukların tehlikeli yolculuğu otobüsün arkasında seyreden vatandaşlar tarafından kaydedilip, sosyal medya
da paylaşmasıyla ortaya çıktı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından defalarca izlenen görüntü, sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerde çocukların tehlikeli yolculuğu sırasında bir tanesinin arkadaşının çantasını tutarak ilerlediği görülüyor. Yürekleri ağızlara getiren görüntüler, otobüsün kırmızı ışıkta durmasıyla son buluyor.