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Patenli çocuklardan tehlikeli yolculuk

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Patenli çocuklardan tehlikeli yolculuk
İZMIR'DE paten kullanan çocuklar belediyeye ait yolcu otobüsüne tutunarak yolda ilerledi. Çocukların tehlikeli yolculuğu otobüsün arkasında seyreden vatandaşlar tarafından kaydedilip, da paylaşmasıyla ortaya çıktı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından defalarca izlenen görüntü, sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerde çocukların tehlikeli yolculuğu sırasında bir tanesinin arkadaşının çantasını tutarak ilerlediği görülüyor. Yürekleri ağızlara getiren görüntüler, otobüsün kırmızı ışıkta durmasıyla son buluyor.
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Patenli çocuklardan tehlikeli yolculuk
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