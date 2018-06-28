Sabuncubeli’nden 600 bin araç geçti

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Binali Yıldırım'ın İzmir
için vaat ettiği 35 proje arasında yer alan Sabuncubeli Tünelleri, 11 haziran'da hizmete girdi. Manisa-İzmir arasını 15 dakikaya indiren tünel sayesinde 14 ölümcül viraj tarihe karıştı. 4 bin 70 metrelik iki tüp tünel olarak inşa edilen Sabuncubeli Tünelleri'ne sürücüler yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde hizmete girmesinin de etkisiyle, tünellerden 15 günlük süre içerisinde toplam 600 bin araç geçti. Her geçen gün de tünellerin kullanımının arttığı açıklandı. Bu arada, tünellerin açılışından sonra, proje aşamasında planlandığı şekliyle tünel içindeki hız sınırı saatte 70 kilometre olarak belirlendi. Bu durum karşısında sürücülerden gelen öneri ve eleştirilerden sonra Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri de bu konuda çalışma başlattı. Önümüzdeki günlerde, hız sınırının yükseltileceği öğrenildi. Bu arada sürücülere bir de uyarı yapıldı. Diğer tünellerde olduğu gibi bu tünellerde de hız sınırlamasına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.