Seferihisar’da çevre felaketi büyüyor

İzmir
'in Seferihisar İlçesi'nde doğal güzelliği ile ünlü Akarca Koyu'nda, denize akan evsel kirlilik nedeniyle iki mavi bayrak Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından iptal edilmesinin yankıları sürüyor. Normal koşullarda 100 mililitre deniz suyunda 0-250 adet arasında olması gereken total koliformun 511 bine, fekal koliform miktarının ise 200 bine kadar yükselmiş olması, bölgede yazlığı bulunan vatandaşları tedirgin etti. Yaşanan şok gelişmenin ardından sıcak ve bunaltıcı havaya rağmen çevre sakinleri, kirlilik nedeniyle denize giremez oldu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan ve Halk Sağlığı laboratuvarlarında analiz edilen deniz suyu tahlil sonuçları, vatandaşların bilgi sahibi olabilmeleri için daha önce mavi bayrak için oluşturulan bilgi panolarına asıldı. İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, kirlilik nedeniyle mavi bayrağın iptal edildiği plajlarda kesinlikle denize girilmesini uygun bulmadıklarını söyledi. Koliform değerlerinin yüksek olduğu plajlarda bağırsak enfeksiyonu riskinin de yüksek olduğuna dikkat çeken Salnur; "Mavi bayrak iptalinin yaşandığı her iki plajımızda da denize girmek halk sağlığı açısından tehlikelidir. Gerek Seferihisar Kaymakamlığı gerekse ilçe belediyesi aracılığı ile vatandaşlarımıza denize girmemeleri konusunda gerekli uyarıları yapacağız. İl Sağlık Müdürlüğü olarak ne tedbir alınması gerekiyorsa hepsi alınacaktır" dedi. VATANDAŞ ISYANDA
Öte yandan Akarca Koyundaki iki mavi bayrağında kirlilik nedeniyle iptal olması, yörede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi. Önceki gün toplantı yapan Sertur ve İZTUR sitesi sakinleri kirliliğin kaynağının tespit edilip bir an önce önüne geçilmesi için imza kampanyası başlattı. İZTUR sitesi sakinleri sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi. Toplantıda site sakinleri arasından bir komisyon oluşturulması ve gerekli izinlerin ardından İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan ve denizi kirlettiği öne sürülen arıtma tesisi önünde basın açıklaması ve protesto yapılması kararlaştırıldı. İşte tepkiler: CEVDET SAYLAN
(Site yöneticisi): Bayram sonrası Büyükşehir Belediyesi'ne, Seferihisar Belediyesi'ne, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ve İZSU'ya dilekçe ile başvuruda bulunarak gerekli önlemlerin alınmasını istedik. Alınan numuneler kötü çıkınca maalesef iki mavi bayrakta iptal edildi. Klorlama ne kadar faydalı olur, deredeki canlılar nasıl etkiler bunu bilmiyoruz. Topladığımız imzaları ilgili birimlere sunacağız. LEVENT SU:
Sayın Seferihisar Belediye Başkanımız balık çiftliklerine gösterdiği hassasiyetin onda birini bu işe gösterseydi, şimdiye kadar çözülürdü. Bu işin ciddiyetle ele alınıp bir an önce çözülmesi gerekir. KEMAL ÇETIN:
Sayın belediye başkanımız geçenlerde basına ilçede 8 tane mavi bayraklı plaj olduğunu, hepsinin suyunun da akvaryum gibi berrak olduğunu söylemiş. Sayın başkan aynı tekne ile beni de alıp götürsün akvaryum suyu neredeymiş bize de göstersin. TUNA ÖZAKMAN:
Eğer önlem alınmazsa Seferihisar'da her an bir tifo, tifüs salgını çıkabilir. Numune alan sağlık görevlileri bunun insan sağlığına bir ihanet olduğunu söylüyor. Mavi bayrağın ikinci kez indirilmesi bir utanç vesilesidir.