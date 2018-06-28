Suriyeli Abdu’nun cesedi bulundu

MANİSA'NIN
Saruhanlı İlçesi'ne bağlı Develi Mahallesi'ndeönceki gün Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında akıntıya kapılıp, kaybolan 12yaşındaki Suriye uyruklu Abdu Elkalaf, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çocuğun akıntıya kapıldığı gören çevre sakinleri, AFAD, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen
ekiplerin yaptığı aramadan sonuç alınamadı. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü sualtı ekibinden yardım istendi. Ekipler, yaklaşık 27 saat sonra Elkalaf'ın Halitpaşa Mahallesi Çobantepe mevkiinde sulama kapaklarına takılı halde cesedini buldu. Küçük çocuğun umutla bekleyen yakınları, acı haberi duyunca yıkıldı. Abdu Elkalaf'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.