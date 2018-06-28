Tatil köyünde aç bırakıldık iddiası

İZMİR'in
Seferihisar İlçesi'ndeki bir tatil köyüne internet üzerinden tur şirketleriyle anlaşarak gelen tatilciler, büyük şok yaşadı. İnternette tanıtımı yapılan fotoğraflarla tatil köyünün görüntüsünün farklı olduğunu belirten tatilciler, her şey dahil ve açık büfe olarak anlaştıkları tesiste aç kaldıklarını öne sürdü. Öte yandan otele gelen Profit Voleybol Spor Kulübü sporcuları da aileleriyle birlikte kamp için İzmir
'den aynı tatil köyüne geldi. Odaların tuvaletlerinin taştığını, açık büfe denilmesine rağmen çocuklarının aç kaldığını söyleyen sporcu velilerinden Başak Atak, "Paramızı da iki üç ay önce ödedik. Odalarımız rezil bir haldeydi. Tuvaletler taşmış, yataklar, yastıklar küflenmiş. 12 bin lira ödedik, ama aç kaldık" dedi.