Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Tatil köyünde aç bırakıldık iddiası

Tatil köyünde aç bırakıldık iddiası

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Tatil köyünde aç bırakıldık iddiası
İZMİR'in Seferihisar İlçesi'ndeki bir tatil köyüne internet üzerinden tur şirketleriyle anlaşarak gelen tatilciler, büyük şok yaşadı. İnternette tanıtımı yapılan fotoğraflarla tatil köyünün görüntüsünün farklı olduğunu belirten tatilciler, her şey dahil ve açık büfe olarak anlaştıkları tesiste aç kaldıklarını öne sürdü. Öte yandan otele gelen Profit Voleybol Spor Kulübü sporcuları da aileleriyle birlikte kamp için 'den aynı tatil köyüne geldi. Odaların tuvaletlerinin taştığını, açık büfe denilmesine rağmen çocuklarının aç kaldığını söyleyen sporcu velilerinden Başak Atak, "Paramızı da iki üç ay önce ödedik. Odalarımız rezil bir haldeydi. Tuvaletler taşmış, yataklar, yastıklar küflenmiş. 12 bin lira ödedik, ama aç kaldık" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatil köyünde aç bırakıldık iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN