Uluslararası suç örgütü çökertildi

İzmir
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri dün sabah saatlerinde İzmir Çeşme merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da "Sarallar", "Beşoklar" ve yurt dışında "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" adıyla bilinen Necati Arabacı'nın liderliğindeki çete üyelerine yönelik operasyon düzenledi. 50 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Operasyonda toplam 37 zanlı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 60 adreste yapılan aramalarda AK-47 kalaşnikof uzun namlulu silah, 15 tabanca, tabanca ve silaha ait çok sayıda mermi, çelik yelek ile uyuşturucu madde ele geçirildi. 13 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Zanlıların, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgütü yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma, adam yaralama, tehdit, birden fazla kişiyle darp, ihaleye fesat karıştırmak, çek senet tahsilatı, şantaj, eğlence merkezleri önünde illegal otopark işleterek izinsiz vale ve güvenlik hizmeti ile haksız kazanç sağlamak" suçlarını işledikleri öğrenildi. LÜKS ARAÇLAR
İzmir polisi tarafından yapılan araştırmada 3 suç örgütünün birlikte hareket ettikleri tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında Cehennem Melekleri'nin lideri Necati Arabacı, Sarallar'ın lideri İnanç Saral'ın olduğu öğrenildi. Zanlıların ev ve işyerlerinde arama yapılırken Lamborghini ile Porsche marka lüks araçlarının olması dikkat çekti. Zanlılardan birinin gözaltına alındıktan sonra polis ekiplerine gülerek, 'Saçımı düzelteyim mi abi?' demesi dikkat çekti. Necati Arabacı'nın Almanya'da bazı genelev ve barların güvenliğini de sağladığı belirtildi. Öte yandan Çeşme'de, 2016 yılının Mayıs ayında, yapımı süren otelin ve eğlence mekanının inşaatında 'Sarallar Grubu' üyeleriyle farklı kişiler arasında kalaşnikoflu çatışma çıkmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.