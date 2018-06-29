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AK Parti, ’de oylara itiraz etti

Giriş Tarihi: 29.6.2018
AK Parti, İzmir’de oylara itiraz etti
Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte yapılan milletvekili genel seçiminde, 1. bölgede dikkat çeken sonuçlar çıktı. Bu bölgede AK Parti'den Başbakan Binali Yıldırım ile Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle milletvekili seçildi. Aynı bölgede 5. sıradan aday olan Bilal Doğan ise vekilliği yaklaşık bin oyla kaybetti. Bunun üzerine partinin hukukçuları, geçersiz oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu'nca 24 bin 387 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verildiği öğrenildi. Geçersiz oylara yönelik itiraz ettiklerini, bunun da İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildiğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "İl Seçim Kurulu iptal oylarının yeniden sayılmasına karar verdi. Belki de sistemin yeni olması etkili olmuş olabilir. Bir de pusulalardaki mühürler çift görüldüğü için iptallerin çok olduğuna yönelik bilgiler bizlere geldi. Bunun da iptaller için gerekçe olamayacağı gerekçesiyle itiraz ettik" dedi.
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AK Parti, İzmir’de oylara itiraz etti
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