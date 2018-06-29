AK Parti, İzmir’de oylara itiraz etti

Cumhurbaşkanı
seçimiyle
birlikte yapılan
milletvekili
genel seçiminde, İzmir
1. bölgede dikkat çeken
sonuçlar çıktı. Bu bölgede
AK Parti'den Başbakan
Binali Yıldırım ile Mahmut
Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez
Çankırı ve Cemal
Bekle milletvekili seçildi.
Aynı bölgede 5. sıradan
aday olan Bilal Doğan
ise vekilliği yaklaşık bin
oyla kaybetti. Bunun üzerine partinin
hukukçuları, geçersiz oyların
tekrar sayılması için itirazda bulundu.
İtirazı değerlendiren İl Seçim
Kurulu'nca 24 bin 387 geçersiz oyun
yeniden sayılmasına karar verildiği
öğrenildi. Geçersiz oylara yönelik
itiraz ettiklerini, bunun da
İl Seçim Kurulu tarafından
kabul edildiğini belirten AK
Parti İzmir İl Başkanı Aydın
Şengül, "İl Seçim Kurulu
iptal oylarının yeniden
sayılmasına karar verdi.
Belki de sistemin yeni
olması etkili olmuş olabilir.
Bir de pusulalardaki
mühürler çift görüldüğü
için iptallerin çok olduğuna
yönelik bilgiler bizlere geldi. Bunun
da iptaller için gerekçe olamayacağı
gerekçesiyle itiraz ettik" dedi.