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Altınordu’dan Koç’a ziyaret

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe’nin yeni başkanı ’u ziyaret etti. Öte yandan Altınordu, gurbetçi futbolcu Kemal Rüzgar’la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Altınordu’dan Koç’a ziyaret
Spor Toto 1. Lig'deki temsilcilerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan ve yöneticileri, 4 Haziran'da Fenerbahçe Başkanı seçilen 'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ülker Stadı'nda Ali Koç'un yanı sıra sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu ile bir araya gelen Altınordu, Fenerbahçe'nin yeni yönetimini resmi olarak ziyaret eden ilk kulüp oldu. Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez'in de yer aldığı toplantıda Özkan, Ali Koç'a iki kulübün flamalarının yer aldığı ve üzerinde, "Sonsuza kadar dostça" yazılı çerçeve ile özel tasarım vazo hediye etti. Seyit Mehmet Özkan, imza için stada gelen Phillip Cocu'yla da tanıştı. Ali Koç, Cocu'ya Altınordu'nun misyonunu anlatırken, Hollandalı teknik adam altyapının çok önemli bir değer olduğunu ve Altınordu'nun Türkiye'de çok önemli bir işe imza attığını söyledi.

KEMAL IMZALADI transferde temkinli davranan Altınordu, gurbetçi futbolcu Kemal Rüzgar'la anlaştı. Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Almanya 4. Lig takımlarından Viktoria Köln'de oynayan 23 yaşındaki forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kemal Rüzgar'ın Almanya'da Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Osnabrück ve Viktoria Köln formaları giydiği belirtildi.
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Altınordu’dan Koç’a ziyaret
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