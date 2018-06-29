Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Babası, “Vurun gitsin” demiş

Babası, “Vurun gitsin” demiş

Giriş Tarihi: 29.6.2018
'in Ödemiş İlçesi'nde 15 aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) okulda vurularak öldürülmesiyle ilgili öğrenciler İ.P. (16), arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede olayın tanıklarının yanı sıra gizli tanığın anlattıkları, cinayetin planlı işlendiğini ortaya koydu. Azmettirici durumundaki B.Y'nin, olaydan önce uyuşturucu ile birlikte ağır psikiyatri ilaçları alan İ.P. ve oğlu U.Y'ye, "Canınızı sıkan varsa vurun gitsin. Ben size içeride bakarım" dediği öne sürüldü. Olaydan sonraki sanıkların kanlarında uyuşturucu maddeye rastlandığı belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Babası, “Vurun gitsin” demiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN