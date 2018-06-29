Babası, “Vurun gitsin” demiş

İzmir
'in
Ödemiş İlçesi'nde 15 aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) okulda vurularak öldürülmesiyle ilgili öğrenciler İ.P. (16), arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede olayın tanıklarının yanı sıra gizli tanığın anlattıkları, cinayetin planlı işlendiğini ortaya koydu. Azmettirici durumundaki B.Y'nin, olaydan önce uyuşturucu ile birlikte ağır psikiyatri ilaçları alan İ.P. ve oğlu U.Y'ye, "Canınızı sıkan varsa vurun gitsin. Ben size içeride bakarım" dediği öne sürüldü. Olaydan sonraki sanıkların kanlarında uyuşturucu maddeye rastlandığı belirtildi.