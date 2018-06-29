Balıkesir aromatik bitkinin merkezi oldu

Balıkesır'in
Burhaniye İlçesi, aromatik bitki üretim ve eğitim merkezi oldu. Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın oluşturduğu, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) tarafından hazırlanan "Tarladan Hasada Aromaterapi" adlı etkinlik, 25 il ve 50 meslek gurubundan yaklaşık 300 kişiyi buluşturdu. Aromatik bitkiler konusundaki seminerlere katılan vatandaşlar, nane ve ada çayından şeker otuna kadar değişik ürünlerin tanıtımı ve hasadına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "BAÇEM'in çiçek kokulu tarlalarında, bir yandan hasat yaparken bir yandan da ruhlarımıza şifa olan kokuları konuşacağız. Burhaniye Belediye Başkanı Nejdet Uysal'a ve Aromaterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayten Altıntaş'a, davetimizi geri çevirmeyip bugün bizleri aromaterapi konusunda aydınlatacak olan çok kıymetli hocalarımıza ve katılımları için tüm misafirlerimize çok teşekkür ederiz" dedi.