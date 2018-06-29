DEÜ, Endüstri 4.0 için kolları sıvadı

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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye'de ilk ve örnek olacak bir çalışmaya daha imza atmaya hazırlanıyor. Dünyada her geçen gün önem kazanan ve birçok alanında kendinden söz ettiren Endüstri 4.0 kavramından yola çıkan DEÜ, Türkiye'deki bilimsel çalışmaları bir üst aşamaya getirecek 'enstitü' projesi için kolları sıvadı. Yakın gelecekte, Endüstri 4.0 süreçleriyle ilgili lisansüstü eğitim ve araştırmaların daha fazla ön plana çıkacağını belirten DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, bu bağlamda üniversite bünyesinde Endüstri 4.0 Enstitüsü'nü kurmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Endüstri 4.0'ın büyük önem taşıdığını belirten Rektör Vekili Çelik, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, Endüstri 4.0 gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz. Bu kavram, sadece imalat ve sanayini ilgilendirmiyor. Aynı zamanda üretimden sosyal hayata kadar birçok unsuru da yakından etkiliyor. Dolayısıyla bu gerçeği bilerek hareket etmek ve bunun bilimsel altyapısını oluşturmak ise her ülke için büyük önem taşıyor. Bu etkinlik serisi kapsamında yürüttüğümüz anket ve çalışmalar, yapılan sunumlar ve eğitimlerle nereden nereye geldiğimizi ve bundan sonra nereye gideceğimize dair bir yol haritası oluşturduk. Fikrimizi olgunlaştırıp gerekli çalışmaları da yaptıktan sonra YÖK ile temasa geçerek konuyu paylaşacağız. Eğer ilgili kurumları ikna edebilirsek projemizi sonuçlandırmış olacağız ve Türkiye'nin bu alandaki ilk enstitüsünü üniversitemize kazandıracağız" dedi.