DSİ Manisa’da hız kesmiyor

Manisa
'da
aynı anda 22 Baraj, 6 da gölet inşaatını sürdüren DSİ 2. Genel Müdürlüğü yaz aylarıyla birlikte temposunu artırdı. Manisa'ya her yıl milyonlarca lira ek gelir sağlayacak projelerin son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker'in ilk durağı Saruhanlı Gevenlik Barajı ve Sulaması inşaat çalışmaları oldu. Yunusemre Beydeğirmeni Barajı ve Sulaması şantiyesine gezen Eker, "Ne üreticinin ne de bizim kaybedecek zamanımız yok" diyerek projelerin belirlenen sürede tamamlanmasını istedi.